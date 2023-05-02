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Рашид-Оглы Мухтар-Рашид

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рашид-Оглы
Имя
Мухтар-Рашид
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
18544. РАШИД-ОГЛЫ, МУХТАР-РАШИД, 25 л. Персидск. п.; — Н. С. 6 уч. Лабинск. отд. Убийство, лиш. св. 5 л., с зач. 3 м. и 22 д. пр. з. Испк. 9 сент. 920.

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