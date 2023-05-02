Рашид-Оглы Мухтар-Рашид
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рашид-Оглы
- Имя
- Мухтар-Рашид
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18544. РАШИД-ОГЛЫ, МУХТАР-РАШИД, 25 л. Персидск. п.; — Н. С. 6 уч. Лабинск. отд. Убийство, лиш. св. 5 л., с зач. 3 м. и 22 д. пр. з. Испк. 9 сент. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.