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Юсилин Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юсилин
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
12421. ЮСИЛИН, ИВАН ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Коломенск. у., Малинск. в., д. Харина; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 5 д. пр. з., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г. Исп. 22 апр. 920.

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