Петрова Анна Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44031. ПЕТРОВА, АННА АЛЕКСѢЕВА (урожд. Мирская, Хася Моисеева). Мщ. с. Телешей, Должанск. в., Чериков. у., 26 л., рд. въ д. Заглинкѣ, той же в. и у.; — Вилен. С. П., 53, 5 4 и 1 п. 1 ч. 129 Угол. У., крѣп. 1 г., съ зачет. предвар. заключ. съ 23 Марта по 19 Дек. 906 г. Исп. 5 Февр. 907.
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