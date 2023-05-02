Газахов Даниил Акопов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Газахов
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Акопов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45949. ГАЗАХОВЪ, ДАНІИЛЪ АКОПОВЪ. Сельск. обыв. с. Парджаманы, Шушинск. у., 18 л.; — Владикавказ. О. С., 134, 135, 140 и 1 ч. 1651 У., тюр. 8 м. Исп. 20 Іюня 905.
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