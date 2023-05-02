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Газахов Даниил Акопов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Газахов
Имя
Даниил
Отчество
Акопов
Дата исполнения приговора
20 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
45949. ГАЗАХОВЪ, ДАНІИЛЪ АКОПОВЪ. Сельск. обыв. с. Парджаманы, Шушинск. у., 18 л.; — Владикавказ. О. С., 134, 135, 140 и 1 ч. 1651 У., тюр. 8 м. Исп. 20 Іюня 905.

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