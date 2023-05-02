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Протасов Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Протасов
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
28 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
10807. Протасов Михаил Федорович, 27 л., Уральск. обл., Пермск. окр., Ленинск. р., с. Дурмана. В. Т. 36 див. Забайкальск. окр. Ст. 109, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 28 июля 926.

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