Чепкасов Павел Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чепкасов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141120. ЧЕПКАСОВЪ, ПАВЕЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Обыв. в. и зав. Воткинскаго, Сарапульск. у., 36 — Г. С. Воткин. зав., Сарапульск. у. 16 Окт. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 31 Окт. 909. | 906 25434 1480 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.