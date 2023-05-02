Триандофиль-Оглы Георгий Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Триандофиль-Оглы
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140136. ТРІАНДОФИЛЬ-ОГЛЫ, ГЕОРГІЙ Константиновъ (онъ же Ташкасабли). Тур.-подд., 22 л., рд. въ Турціи; — Г. С. 2 уч. г. Ялты 24 Сент. 909, 172, 173 и 176 М., тюр. 1½ м. Исп. 10 Окт. 909.
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