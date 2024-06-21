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Тришкин Прокофий Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тришкин
Имя
Прокофий
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
Источник
Скан
Оригинальная запись
140135. ТРИШКИНЪ, ПРОКОФІЙ НИКОЛАЕВЪ. К. Пронск. у., Соболевск. в., д. Быковой, 19 л.; — М. С. Кожевническ. уч. г. Москвы 28 Окт. 909, 169 и 1 п. 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 28 Окт. 909.

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