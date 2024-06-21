Тришкин Прокофий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тришкин
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140135. ТРИШКИНЪ, ПРОКОФІЙ НИКОЛАЕВЪ. К. Пронск. у., Соболевск. в., д. Быковой, 19 л.; — М. С. Кожевническ. уч. г. Москвы 28 Окт. 909, 169 и 1 п. 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 28 Окт. 909.
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