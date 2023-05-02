Козявин Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козявин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6203. КОЗЯВИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Бежецк. у., с. Стеклянной Радицы. В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. 91 ч. 2, 194, лиш. св. 1 г. Исп. 16 Марта 923.
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