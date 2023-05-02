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Козявин Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козявин
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6203. КОЗЯВИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Бежецк. у., с. Стеклянной Радицы. В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. 91 ч. 2, 194, лиш. св. 1 г. Исп. 16 Марта 923.

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