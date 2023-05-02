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Политов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Политов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7834. ПОЛИТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 24 л., Рыбинск. у., Николо-Кормск. в , д. Сурино Н. С. 3 уч. г. Рыбинска Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 13 июля 923.

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