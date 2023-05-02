Корх Антон Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корх
- Имя
- Антон
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6666. КОРХ АНТОН ИВАНОВИЧ, 40 л., Витебск. г., Сенненск. у., Коковчинск. в., д. Буди, Витебск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 31 июля 923.
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