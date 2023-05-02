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Корх Антон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корх
Имя
Антон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
31 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6666. КОРХ АНТОН ИВАНОВИЧ, 40 л., Витебск. г., Сенненск. у., Коковчинск. в., д. Буди, Витебск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 31 июля 923.

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