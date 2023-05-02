Уфимцев-Кузнецов Степан Аркадьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уфимцев-Кузнецов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Аркадьевич
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12404. УФИМЦЕВ-КУЗНЕЦОВ СТЕПАН АРКАДЬЕВИЧ, 27 л., Кунгурск. окр., Манчажск. р., с. Дружино. Н. С. 11 уч. Кунгурск. окр. Ст. ст. 99, 114а, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 24/ХІІ—24.
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