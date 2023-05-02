Захаренкина Меланья Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаренкина
- Имя
- Меланья
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4868. ЗАХАРЕНКИНА МЕЛАНЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, 38 л., Смоленск. г., Сущевск. в. Н С. Замоскворецк. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 3 и пор. пр. 2 г. Исп. 30 янв. 923.
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