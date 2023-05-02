Цветков Егор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цветков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 335
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11618. ЦВЕТКОВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ, 33 л., Ржевск. у., Лаптевск. в., д. Высоково. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 108, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 1/ѴІ—26.
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