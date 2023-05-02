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Петров Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
03 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
27602. ПЕТРОВ, ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 40 л. Гр. Порховск. у., Городовицк. в., с. Спиридонкова; — Н. С. 5 уч. Порховск. у. Хищение, лиш. св. 6 л. Осужд. 3 авг. 920.

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