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Янишевский Степан Сафронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Янишевский
Имя
Степан
Отчество
Сафронов
Дата исполнения приговора
05 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 548
Источник
Скан
Оригинальная запись
34768. янишЕвскій, Степанъ сафроновъ (онъ же Софоновъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Каинск. у., Покровск. в., д. Антошкина, 33 л., рд. Васильков. у., Аркитьянск. в., въ д. Саваркахъ; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 3 ч. 1651 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 5 Дек. 908. | 905 52137 1647 У. | 92 123484 1647 У. | 903 29403 1651 У. | 91 75421 169 М. | 98 102750 1647 У. | 90 16540 1647 У.

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