Янишевский Степан Сафронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янишевский
- Имя
- Степан
- Отчество
- Сафронов
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 548
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34768. янишЕвскій, Степанъ сафроновъ (онъ же Софоновъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Каинск. у., Покровск. в., д. Антошкина, 33 л., рд. Васильков. у., Аркитьянск. в., въ д. Саваркахъ; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 3 ч. 1651 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 5 Дек. 908. | 905 52137 1647 У. | 92 123484 1647 У. | 903 29403 1651 У. | 91 75421 169 М. | 98 102750 1647 У. | 90 16540 1647 У.
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