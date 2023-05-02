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Габдул-Галимов Габдул-Хабир

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Габдул-Галимов
Имя
Габдул-Хабир
Дата исполнения приговора
__ май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
45921. ГАБДУЛЪ-ГАЛИМОВЪ, ГАБДУЛЪ-Хабиръ. К. Белебеевск. у., Ермекеевск. в., д. Усманъ-Ташлова, 28 л.; — 3. Н. 1 уч. Белебеевск. у., 173 М., тюр. 3 м. Исп. въ Маѣ 905.

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