Габдул-Галимов Габдул-Хабир
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Габдул-Галимов
- Имя
- Габдул-Хабир
- Дата исполнения приговора
- __ май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45921. ГАБДУЛЪ-ГАЛИМОВЪ, ГАБДУЛЪ-Хабиръ. К. Белебеевск. у., Ермекеевск. в., д. Усманъ-Ташлова, 28 л.; — 3. Н. 1 уч. Белебеевск. у., 173 М., тюр. 3 м. Исп. въ Маѣ 905.
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