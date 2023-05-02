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Аксенов Иван Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аксенов
Имя
Иван
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
25 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
12659. АКСЕНОВ, ИВАН МАКСИМОВИЧ. Гр. Михайловск. у., Глебовск. в., с. Федоровского; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 1 отд. г. Петрограда. Побег, пр. р. 1 г. Исп. 25 июня 920.

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