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Трей Александр Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трей
Имя
Александр
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
Источник
Скан
Оригинальная запись
140101. ТРЕЙ, АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Вольмар. у., Кирбижск. в., 25 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. 23 Сент. 909, 170¹ М., 114, 152, 9, 1 ч. 1647 и 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м. Исп. 14 Окт. 909. | 908 95346 169 М.

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