Анисимов Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 803. Анисимов Дмитрий Иванович, 22 л., Орловск. г., г. Волхова. Н. С. 1 уч. Волховск. у., Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. В. З. С. 8 окт. 926. См. также кн. 1-ую 26 г. Спр. № 335.
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