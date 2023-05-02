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Анисимов Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисимов
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
803. Анисимов Дмитрий Иванович, 22 л., Орловск. г., г. Волхова. Н. С. 1 уч. Волховск. у., Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. В. З. С. 8 окт. 926. См. также кн. 1-ую 26 г. Спр. № 335.

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