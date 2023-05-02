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Гребенщиков Абрам Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гребенщиков
Имя
Абрам
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
12 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
1810. Гребенщиков Абрам Архипович, 22 л., Сарапульск. окр., Еловск. р., д. Середня. В. Т. див особ. назн. при Кол. ОГПУ. Ст. 9 П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 12/І—26.

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