Базырин Василий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базырин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70938. БАЗЫРИНЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТровъ. К. Угличск. у., Улейминск. в., д. Гавреневой, 27 л., рд. въ с. Парголовѣ, СПБ. у., — СПБ. Ст. М. С. 16 уч., 169 и 171 М., тюр. 1½ . м. Исп. 16 Авг. 907.
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