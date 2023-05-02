Городеев Всеволод Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Городеев
- Имя
- Всеволод
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46209. ГОРОДѢЕВЪ, ВСЕВОЛОДЪ ПЕТровъ. Мщ. г. Туринска, 39 л., рд. въ г. Орловѣ; — Г. С. г. Слободского, 49 М., тюр. 1 м. Исп. 16, счит. ср. со 2 Апр. 905.
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