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Городеев Всеволод Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Городеев
Имя
Всеволод
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
02 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
46209. ГОРОДѢЕВЪ, ВСЕВОЛОДЪ ПЕТровъ. Мщ. г. Туринска, 39 л., рд. въ г. Орловѣ; — Г. С. г. Слободского, 49 М., тюр. 1 м. Исп. 16, счит. ср. со 2 Апр. 905.

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