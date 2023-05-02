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Дмитриев Сергей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
10 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
2691. ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 36 л., г. Данилова. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 105, 2 ч. 106, 109, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 10/ІІІ - 24.

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