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Бровицкий Иван Якобов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бровицкий
Имя
Иван
Отчество
Якобов
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45424. БРОВИЦКІЙ, ИВАНЪ ЯКОБОВЪ. К. Двинск. у., Прельск. в., 28 л.; — М. С. 1 уч. Фридрихштадтъ-Иллукстск. окр. (во 2 р.), 169, 2, 5 и 8 п. 170 и 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 20 Мая 905.

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