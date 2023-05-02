Бровицкий Иван Якобов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бровицкий
- Имя
- Иван
- Отчество
- Якобов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45424. БРОВИЦКІЙ, ИВАНЪ ЯКОБОВЪ. К. Двинск. у., Прельск. в., 28 л.; — М. С. 1 уч. Фридрихштадтъ-Иллукстск. окр. (во 2 р.), 169, 2, 5 и 8 п. 170 и 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 20 Мая 905.
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