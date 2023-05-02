Шитек Густав Якубов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шитек
- Имя
- Густав
- Отчество
- Якубов
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100068. ШИТЕКЪ, ГУсТАВЪ ЯКУБОВЪ (Яковлевъ), 24 л. Лиш. ос. пр. изъ прусско-подд., рд. въ кол. Ольшовкѣ, Фасовск. в., Житомир. у.; — Житомирск. О. С., 9 Іюня 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 6 Іюля 911. | 907 77691 2 ч. 1655 У. | 905 36935 1655 У. | 99 45368 169 М. | 902 84584 1655 У.
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