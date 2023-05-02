Вятчинов Николай Иосифович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вятчинов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иосифович
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13959. ВЯТЧИНОВ, НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ. Гр. Камышловск. у., Знаменск. в. и с.; — Н. С. 8 уч. Камышловск. у. Контр-революц. действ., лиш. св. 6 м. Исп. 11 окт. 920.
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