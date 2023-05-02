Сергеев Федор Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергеев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28663. СЕРГЕЕВ, ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ, 34 л. Гр. Вятск. у., Просницк. в., д. Копослта; — Н. С. 7 уч. Вятск. у. Убийство, лиш. сз. 6 м. Исп. 3 марта 920.
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