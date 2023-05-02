Сергеев Федор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Федор Никифорович

Сергеев Федор Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеев
Имя
Федор
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
03 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
28663. СЕРГЕЕВ, ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ, 34 л. Гр. Вятск. у., Просницк. в., д. Копослта; — Н. С. 7 уч. Вятск. у. Убийство, лиш. сз. 6 м. Исп. 3 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.