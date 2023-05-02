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Климов Петр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Петр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6015. КЛИМОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 16 л., Арзамасск. у., Княгининск. в., д. Забелиной, Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы, Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 26 июня 923.

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