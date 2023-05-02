Климов Петр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6015. КЛИМОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 16 л., Арзамасск. у., Княгининск. в., д. Забелиной, Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы, Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 26 июня 923.
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