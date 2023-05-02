Морозов Василий Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17317. МОРОЗОВ, ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Гр. Свияжск. у., Клянчинск. в., д. Федяевой; — Н. С. 5 уч. Свияжск. у. Торг. самог., лиш. св. 2 г. Исп. 3 июня 920.
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