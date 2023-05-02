Андерсон Янис
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андерсон
- Имя
- Янис
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70737. АНДЕРСОНЪ, ЯНИСЪ (ЖАННО) (внѣбр.). К. Туккумск. у., Церкстенск. в., 23 л., рд. въ г. Туккумѣ; — М. С. 1 Туккумъ-Тальсенск. окр., 16, 169, 2 и 8 п. 170 М., ио сов. съ приг. М. С. 4 уч. Митаво- Бауск. окр. отъ 18 Апр. 907 г., тюр. 9 м. 26 Іюня 907. | 902 93573 1642 У. | 99 71415 169 М. | 902 303 170 М.
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