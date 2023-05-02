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Зельмин Иван Мартиньянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зельмин
Имя
Иван
Отчество
Мартиньянович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4927. ЗЕЛЬМИН ИВАН МАРТИНЬЯНОВИЧ (он же НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ), 23 л., Гдовск. у., Спицынск. в., д. Новинко. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 190, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 11 декабря 923.

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