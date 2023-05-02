Миронов Илья Гурьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миронов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Гурьянович
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9164. Миронов Илья Гурьянович, 37 л., Белозерск. у., Бечевинск. в., с. Зорина. Н. С. 1 уч. Белозерск. у., Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28 мар. 926.
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