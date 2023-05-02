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Здорик Василий Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Здорик
Имя
Василий
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
19 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4917. ЗДОРИК ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 19 л., Ейск. отд. Должанск. в. п станицы. Н. С. 1 уч. Ейск. отд. Ст. ст. 95, 180 п. «в», лиш. св. 3½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 19 февр. 923.

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