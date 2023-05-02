Здорик Василий Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Здорик
- Имя
- Василий
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4917. ЗДОРИК ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 19 л., Ейск. отд. Должанск. в. п станицы. Н. С. 1 уч. Ейск. отд. Ст. ст. 95, 180 п. «в», лиш. св. 3½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 19 февр. 923.
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