Терентьев Егор Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Терентьев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 458
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154343. ТЕРЕНТЬЕВЪ, ЕГОРЪ АЛЕКСѢевъ (онъ же Алексѣевъ). К. Михайловск. у., Митятинск. в., д. Тимофеевки, 22 л., рд. въ г. Нарвѣ, Ямбургск. у.; — Москов. О. С. 2 Сент. 909, 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Сент. 909. | 908 217 1655 У. | 904 252 1655 У. | 906 7436 169 М. | 902 72080 169 М. | 904 64449 1655 У. | 902 10073 169 М.
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