Овчинников Филипп
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинников
- Имя
- Филипп
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105916. ОВЧИННИКОВЪ. ФИЛИППЪ (ФИЛИМОНЪ) (внѣбр.). К. Котельническ. у., Спасо-Преоб-раженск. в., поч. Коршуновскаго. 34 л.; — Г. С. г. Яранска, 50 М., тюр. 1 м. Исп. 15 Іюля 909. 907 6025 1655 У.| 904 25536 170 М. 905 41867 1647 У. | 903 80356 169 М.
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