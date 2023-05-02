Залесский Александр Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалесский Александр Савельевич

Залесский Александр Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Залесский
Имя
Александр
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
30 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
3368. ЗАЛЕССКИЙ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ, 30 л., Минск. г., Новогрудск. у., Сновск. в. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 110, 2 ч. 113, 114, лиш. св. 2 г. 3 м. П. в. з. с. 30/ІІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close