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Кубышкин Федор Назарьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кубышкин
Имя
Федор
Отчество
Назарьевич
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7198. КУБЫШКИН ФЕДОР НАЗАРЬЕВИЧ, 43 л., Орехово-Зуевск. у., Запонорск. в., д. Степнянской. Московск. Губсуд. Ст. 169, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 окт. 923.

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