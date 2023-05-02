Зайков Максим Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайков
- Имя
- Максим
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4782. ЗАЙКОВ МАКСИМ ИЛЬИЧ, 20 л., Н.-Николаевск. у., Ординск. в. и с. Н.-Николаевск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. Исп. 2 мая 923.
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