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Зайков Максим Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайков
Имя
Максим
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
02 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4782. ЗАЙКОВ МАКСИМ ИЛЬИЧ, 20 л., Н.-Николаевск. у., Ординск. в. и с. Н.-Николаевск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. Исп. 2 мая 923.

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