Прокофьева Александра Всеволодовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокофьева
- Имя
- Александра
- Отчество
- Всеволодовна
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18410. ПРОКОФЬЕВА, АЛЕКСАНДРА ВСЕВОЛОДОВНА, 23 л. Гр. Варнавинск. у., Вознесенск. в.; — Р. Т. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 5 л. Исп. 15 июня 920.
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