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Клявин Петр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клявин
Имя
Петр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
11 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4331. КЛЯВИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 48 л., Ельнинск. у., Павлиновск. в., хутора Холмы. Н. С. 5 уч. Ельнинск. у. Ст. 1 ч. 114, пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 11/І—24.

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