Хайретдинов Бедретдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хайретдинов
- Имя
- Бедретдин
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 374
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12813. ХАЙРЕТДИНОВ БЕДРЕТДИН, 58 л., Месягутовск. к. Елмашинск. в., д. Н.-Муслимкино. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 180 п. «в>, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 10/ІХ—24.
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