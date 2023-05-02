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Золотников Филипп Савватьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Золотников
Имя
Филипп
Отчество
Савватьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3466. ЗОЛОТНИКОВ ФИЛИПП САВВАТЬЕВИЧ, 55 л., Шадринск. окр., Каргапольск. р., с. Жарниковской. Н. С. 17 уч. Шадринск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 4/1Ѵ—24.

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