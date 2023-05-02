Учиров Егор Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Учиров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10169. УЧИРОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., Пензенск. г., Краснослободск. у., Ново-Ямск. в., д. Новый-Урей. Нижегородск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 26/ѴІ—26.
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