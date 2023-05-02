Лукачевский Мошко Иось-Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукачевский
- Имя
- Мошко
- Отчество
- Иось-Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 296
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88440. ЛУКАЧЕВСКіЙ, МОШКО (МОИсей) Іось-Лейбовъ (Осиповъ). Мщ. м. Екатерннополя, Звенигород. у., Кіев. г., 20 л., рд. въ с. Голтѣ, Ананьевск. у.; — Кам.-Подольск. О. С., 139, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. Одесск. О. С., отъ 20 Сент. 907 г., каторж. раб. 9 л. Исп. 25 Февр. 908. | 905 68709 169 М.
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