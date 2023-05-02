Виговский Александр Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виговский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47878. виговскій, АЛЕКСАНДРЪ лаврентьевъ, 50 л. Мщ. изъ сс. г. Ялуторовска, рд. въ с. Виговѣ, Овручск. у.; — Тобольск. О. С., 11 Дек. 910, 1 ч. 294 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Февр. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 48812. 906 10011 977 У. | 84 1942 172 М. 903 68933 1653 У. | 83 95034 1655 У. 99 25686 177 М. | 82 18339 169 М. 90 32558 1654¹ У.
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