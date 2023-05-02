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Бикбулатов Шагимардан Абдул-Вагапов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бикбулатов
Имя
Шагимардан
Отчество
Абдул-Вагапов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45228. БИКБУЛАТОВЪ, ШАГИМАРДАНЪ Абдулъ-Вагаповъ. Каз. пос. и ст. Таналыкской, Орск. у., 36 л.; — У. Чл. О. С., по Орск. у., 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 28 Мая 905.

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