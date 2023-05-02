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Ахмет-Оглы Баба

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмет-Оглы
Имя
Баба
Дата исполнения приговора
31 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
45018. АХМЕТЪ-ОГЛЫ, БАБА. Под. с., жит. с. Хновъ, Самурск. окр., 30 л.; — М. С. Нухин. Мир. отд., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 31 Марта 905.

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