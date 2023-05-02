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Луценко Федор Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Луценко
Имя
Федор
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
09 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8348. ЛУЦЕНКО ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 37 л., Конотопск. у., Голенск. в., с. Голенки. В. Т. Триб. Зап. окр. Ст. ст. 114 ч. 2, 188, лиш. св. 4 г. Исп. 9 марта 923.

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