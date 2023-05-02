Тихомиров Яков Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихомиров
- Имя
- Яков
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 269
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9326. ТИХОМИРОВ ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ, 24 л., Месягутовск. к., Ярославск. в., с. Сальевки. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 3/ІѴ—26.
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